Ultime Notizie – Elezioni 2022 | Damiano David | “Giorno triste per Italia”

"Oggi è unper il mio paese"., frontman dei Maneskin, dal suo profilo Instagram commenta così i risultati dellepolitiche. Il trionfo di Giorgia Meloni e di Fratelli d'spinge il cantante ad affermare che "today is a sad day for my country". Nelle storie, inoltre, spazio anche all'articolo con cui la Cnn evidenzia che "Giorgia Meloni sarà il primo premierno di estrema destra dai tempi di Mussolini". "Lene viste dall'estero", commenta.