Ultime Notizie – Elezioni 2022 | Conte | “M5S terza forza politica | faremo opposizione intransigente”

(Di lunedì 26 settembre 2022) “Abbiamo ribaltato le proiezioni e siamo ladel Paese, la prima al Sud. I cittadini hanno scelto Fdi, è giusto che il centrodestra governi. Noi saremo all’con coraggio e determinazione”. Così il leader le Movimento 5 Stelle Giuseppecommenta a tarda notte i risultati elettorali.tutti i risultati “Il Pd si assuma le sue responsabilità, il centrodestra ha vinto”, dice con una stoccata ai Dem e avverte: “Noi saremo l’avamposto per la realizzazione di un’agenda progressista, un progetto di paese che mira all’inclusione sociale e una transizione ecologica vera e non finta. Da questo punto di vista vedremo se il Pd ci verrà dietro sulle battaglie da fare all’, ma senza nessun cartello ...

#ElezioniPolitiche2022, ultime notizie. Exit poll: Centro-destra 41-45%, Centro-sinistra 25,5-29,5%, M5S 13,5-17,5%. #ElezioniPolitiche2022, prima proiezione: Meloni 24,6%, Pd 19,4%, M5S 16,5%, crolla la Lega: 8,5%, FI 8%, Azione 7%.

Arrivano i primi verdetti nei singoli collegi, secondo i primi dati reali elaborati da Quorum per SkyTg24. Urne chiuse, è il momento dello spoglio. E dei risultati. E anche delle sorprese, perché se Fdi vince ovunque in Italia, a Napoli e in Campania il Movimento 5 Stelle strappa diversi collegi. La leader di FdI usa toni cauti e istituzionali per celebrare il successo elettorale. Consapevole delle difficoltà che ci saranno: "La campagna elettorale contro di noi è stata violenta".