Ultime Notizie – Bergamo, il daino idolo dei bambini andrà in struttura specializzata (Di lunedì 26 settembre 2022) La polizia provinciale di Bergamo ha recuperato un giovane daino che passeggiava liberamente vicino alle abitazioni, a Borgo di Terzo, nella bergamasca. Si tratta di un esemplare di meno di un anno di età, quasi ‘albino’, divenuto famoso quando, ancora cucciolo, era un ‘assiduo frequentatore’ di un’azienda agricola di Berzo San Fermo, diventando ben presto l‘idolo dei bambini. L’operazione è stata condotta dalla polizia provinciale di Bergamo, coadiuvata dai carabinieri forestali della stazione di Curno di Trescore. Il daino fa parte di una specie oggetto di eradicazione e, per questo, era destinato all’abbattimento, ma dal momento che l’animale si è fortemente antropizzato, è stato recuperato e destinato ad una struttura specializzata, a ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 26 settembre 2022) La polizia provinciale diha recuperato un giovaneche passeggiava liberamente vicino alle abitazioni, a Borgo di Terzo, nella bergamasca. Si tratta di un esemplare di meno di un anno di età, quasi ‘albino’, divenuto famoso quando, ancora cucciolo, era un ‘assiduo frequentatore’ di un’azienda agricola di Berzo San Fermo, diventando ben presto l‘dei. L’operazione è stata condotta dalla polizia provinciale di, coadiuvata dai carabinieri forestali della stazione di Curno di Trescore. Ilfa parte di una specie oggetto di eradicazione e, per questo, era destinato all’abbattimento, ma dal momento che l’animale si è fortemente antropizzato, è stato recuperato e destinato ad una, a ...

sole24ore : #ElezioniPolitiche2022, ultime notizie. Exit poll: Centro-destra 41-45%, Centro-sinistra 25,5-29,5%, M5S 13,5-17,5%… - sole24ore : #ElezioniPolitiche22, #Conte: nessun cartello o coalizione con il Pd. Gli aggiornamenti in tempo reale sul suto del… - sole24ore : #ElezioniPolitiche2022, prima proiezione: Meloni 24,6%, Pd 19,4%, M5S 16,5%, crolla la Lega: 8,5%, FI 8%, Azione 7,… - effetronky : Quando non c'erano i social e internet era un'utopia, le notizie le davano i giornali 'Nannarella addio' titola i… - uolller : RT @petunianelsole: La diretta dai mercati | L'indice Ftse Mib si conferma il migliore in Ue. Il Btp rende il 4,5%, ma è tutto sotto contro… -