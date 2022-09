Ue | si ammorbidisce il piano per la riduzione dei consumi di gas e petrolio La Germania fa shopping di Gnl in Medioriente

(Di lunedì 26 settembre 2022) Gli Emirati Arabi Uniti e lahanno firmato ad Abu Dhabi, un accordo che prevede la fornitura nel 2022 e 2023 di gas liquefatto e diesel. Secondo l’agenzia di stampa ufficiale degli Emirati, Wam, l’accordo prevede l’esportazione di una spedizione di gas naturale liquefatto (Gnl) inalla fine del 2022, quindi la fornitura di quantitativi aggiuntivi nel 2023. La Wam fa riferimento anche a una consegna diretta di gasolio fatta a settembre riporta un accordo per fornire fino a 250mila tonnellate al mese di gasolio per il 2023. L’accordo è stato siglato ieri nell’ambito della visita del cancelliere tedesco Olaf Scholz in Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Qatar. Ladeve fronteggiare il forte calo dei flussi di gas provenienti dalla Russia. Al momento il gasdotto Nord Stream 1 che unisce le coste russe a quelle ...

