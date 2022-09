Libero Tv

Naturalmente speriamo di avere unacostruttiva con le nuove autorità italiane vorrei solo ricordare che per il momento stiamo ancora aspettando che l'Italia nomini un governo secondo le ...che il prossimo Governo aiuti l'Italia a vincere le sfide che avrà davanti nel ... La ministra Bonetti è stata molto brava ed è stata bella lache - anche grazie al nostro ... Ue: auspichiamo cooperazione costruttiva con nuovo governo Italia Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Una cooperazione aperta e di mutuo vantaggio dovrebbe essere per sempre la corrente principale dello sviluppo delle relazioni Cina-Italia, afferma l'ambasciata cinese ...