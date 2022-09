Ucraina | violente proteste in Daghestan contro la mobilitazione | Russia | uomo convocato per la leva spara al comandante

terlib : @CesareSalvioni @P_M_1960 @MichelaMeloni1 io non capisco in cosa america ed ue hanno ecceduto, le loro parole son m… -

Arrestati duemila manifestanti in Russia. Il patriarca Kirill: 'Via tutti i peccati a chi muore in ...... anche se con Trump le reazioni sono state più. C'è in comune un modo di fare spocchioso ... Venendo al conflitto in, come lo vivono gli americani C'è un clima da nuova guerra fredda "...La guerra in Ucraina giunge al 215esimo giorno. In Russia sono oltre duemila i dimostranti arrestati durante le proteste contro la mobilitazione parziale voluta da Putin. Proteste e scontri con la pol ...Ci sono anche alcuni italiani tra gli osservatori internazionali chiamati a certificare la regolarità del voto in Donbass, dove in questi giorni si stanno svolgendo quattro referendum – definiti una f ...