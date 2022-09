Ucraina, Turchia: “Erdogan lavora a incontro Putin-Zelensky” (Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) – Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan continua a lavorare per arrivare a un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e quello ucraino Volodymyr Zelensky. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu durante una conferenza stampa al Japan National Press Club a Tokyo dicendo che ”il nostro obiettivo è quello di riunire i due leader per garantire che le decisioni siano prese al livello di leader. Il mondo intero paga il prezzo della guerra”. “Anche i leader che vogliono che la guerra continui devono essere persuasi. Come Turchia, non abbiamo perso la speranza, continueremo i nostri sforzi”, ha aggiunto. Da parte sua, il portavoce del presidente Recep Tayyip Erdogan Ibrahim Kalin, ha chiarito che la Turchia ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) – Il presidente turco Recep Tayyipcontinua are per arrivare a untra il presidente russo Vladimire quello ucraino Volodymyr. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu durante una conferenza stampa al Japan National Press Club a Tokyo dicendo che ”il nostro obiettivo è quello di riunire i due leader per garantire che le decisioni siano prese al livello di leader. Il mondo intero paga il prezzo della guerra”. “Anche i leader che vogliono che la guerra continui devono essere persuasi. Come, non abbiamo perso la speranza, continueremo i nostri sforzi”, ha aggiunto. Da parte sua, il portavoce del presidente Recep TayyipIbrahim Kalin, ha chiarito che la...

