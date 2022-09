Ucraina: presidente Finlandia, 'Putin non accetterà alcuna sconfitta" (Di lunedì 26 settembre 2022) Helsinki, 26 set. (Adnkronos) - "Putin ha investito molto nella guerra. È un combattente, quindi è molto difficile immaginare che accetti una sconfitta, e questo rende sicuramente la situazione molto critica". Lo ha detto il presidente finlandese Sauli Niinisto in un'intervista alla Cnn, nella quale ha sottolineato come si stia vivendo un momento 'pericoloso' nella guerra in Ucraina. Putin, ha affermato, "è deluso dalla situazione in Ucraina dopo gli eventi del 2014. Questa delusione sta crescendo. Ha deciso di risolverla ora, in un modo o nell'altro". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) Helsinki, 26 set. (Adnkronos) - "ha investito molto nella guerra. È un combattente, quindi è molto difficile immaginare che accetti una, e questo rende sicuramente la situazione molto critica". Lo ha detto ilfinlandese Sauli Niinisto in un'intervista alla Cnn, nella quale ha sottolineato come si stia vivendo un momento 'pericoloso' nella guerra in, ha affermato, "è deluso dalla situazione indopo gli eventi del 2014. Questa delusione sta crescendo. Ha deciso di risolverla ora, in un modo o nell'altro".

UKRinIT : Il Presidente Zelenskyy: “L'eroismo e il coraggio dei nostri soldati, la voglia di combattere per l'indipendenza e… - GiovaQuez : Lavrov: 'L'Occidente ha fatto i capricci per i referendum, ma questi sono una reazione all'appello del presidente Z… - LiaQuartapelle : Putin voleva sostituire Zelensky con “un governo di persone perbene”. L’imbarazzo a ascoltare un ex presidente del… - emanuelegiusep3 : RT @Gianl1974: ??Zelensky: l'Ucraina riceve i missili NASAMS dagli Stati Uniti. Il presidente ha aggiunto, tuttavia, che i sistemi di dife… - Daniele81776980 : RT @lanf64: Un nuovo lavoro per #Draghi dopo il voto, le quattro carriere possibili lontano da #PalazzoChigi. Segretario della #Nato, pres… -