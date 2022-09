Ucraina: Polonia annulla concerti Roger Waters dopo lettera contro invio armi a Kiev (Di lunedì 26 settembre 2022) Cracovia, 26 set. (Adnkronos) - I concerti di Roger Waters in Polonia sono stati cancellati a causa della posizione del musicista sulla guerra in Ucraina. La cancellazione della Live Nation Poland, il promotore dei concerti della leggenda del rock britannico e co-fondatore dei Pink Floyd, è arrivata dopo che Waters ha pubblicato sul suo sito web all'inizio di settembre una controversa lettera aperta alla first lady Ucraina Olena Zelenska. Nella lettera, Waters ha scritto che si opponeva all'invio da parte dell'Occidente di armi in Ucraina per aiutare il paese contro l'invasione della Russia. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) Cracovia, 26 set. (Adnkronos) - Idiinsono stati cancellati a causa della posizione del musicista sulla guerra in. La cancellazione della Live Nation Poland, il promotore deidella leggenda del rock britannico e co-fondatore dei Pink Floyd, è arrivatacheha pubblicato sul suo sito web all'inizio di settembre unaversaaperta alla first ladyOlena Zelenska. Nellaha scritto che si opponeva all'da parte dell'Occidente diinper aiutare il paesel'invasione della Russia.

