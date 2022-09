Ucraina: in Russia oltre 2.300 arrestati per proteste contro mobilitazione militare (Di lunedì 26 settembre 2022) Mosca, 26 set. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Più di 2.300 persone sono state arrestate a causa delle proteste registrate in Russia a seguito della mobilitazione militare decretata dal presidente Vladimir Putin il 21 settembre. Secondo l'organizzazione Ovd-Info l'annuncio della mobilitazione di massa per la guerra in Ucraina ha anche innescato numerosi tentativi da parte di cittadini russi di trasferirsi nei paesi vicini per evitare di essere inviati al fronte. Voci critiche nei confronti del governo Putin accusano il Cremlino di cercare di mobilitare soprattutto uomini provenienti dalle aree più povere e remote del Paese. Soltanto domenica, almeno 101 persone sono state arrestate nella città di Makhachkala, in Daghestan, nel sud-ovest del Paese, durante una nuova protesta ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) Mosca, 26 set. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Più di 2.300 persone sono state arrestate a causa delleregistrate ina seguito delladecretata dal presidente Vladimir Putin il 21 settembre. Secondo l'organizzazione Ovd-Info l'annuncio delladi massa per la guerra inha anche innescato numerosi tentativi da parte di cittadini russi di trasferirsi nei paesi vicini per evitare di essere inviati al fronte. Voci critiche nei confronti del governo Putin accusano il Cremlino di cercare di mobilitare soprattutto uomini provenienti dalle aree più povere e remote del Paese. Soltanto domenica, almeno 101 persone sono state arrestate nella città di Makhachkala, in Daghestan, nel sud-ovest del Paese, durante una nuova protesta ...

pisto_gol : In uno dei momenti più difficili della storia recente, mentre il conflitto tra Russia e Ucraina rischia di far crol… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Mosca canta vittoria: 'Il 93% delle schede elettorali si esprime a favore dell'adesione alla Russia nel p… - Agenzia_Ansa : 'Dal 28 gli arruolabili non potranno lasciare la Russia'. Secondo una fonte del Cremlino, per attraversare il confi… - flazia24 : RT @rtl1025: ?? Il presidente russo Vladimir #Putin ha ammesso durante i colloqui con l'omologo turco Recep #Erdogan a Samarcanda che la #Ru… - Milo20i : RT @rtl1025: ?? Il presidente russo Vladimir #Putin ha ammesso durante i colloqui con l'omologo turco Recep #Erdogan a Samarcanda che la #Ru… -