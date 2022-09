Ucraina: autorità filorusse di Zaporizhzhia indicono le elezioni per il 2023 (Di lunedì 26 settembre 2022) Zaporizhia, 26 set. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Le autorità filo-russe della regione Ucraina di Zaporizhzhia hanno annunciato che nel 2023 si terranno le elezioni per eleggere la futura amministrazione locale, votazione che avverrà dopo l'eventuale annessione del territorio alla Russia e dunque in caso di vittoria del 'sì' al referendum che si sta svolgendo in questi giorni. Lo riporta l'agenzia di stampa Interfax, che cita il capo dell'amministrazione civile-militare di Zaporizhzhia Yevgeni Balitski. "Come capo dell'amministrazione civile-militare, farò il mio dovere fino allo svolgimento delle elezioni", ha affermato Balitski, confermando che sia l'autorità legislativa che quella esecutiva dovranno essere scelte attraverso il processo elettorale e ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) Zaporizhia, 26 set. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Lefilo-russe della regionedihanno annunciato che nelsi terranno leper eleggere la futura amministrazione locale, votazione che avverrà dopo l'eventuale annessione del territorio alla Russia e dunque in caso di vittoria del 'sì' al referendum che si sta svolgendo in questi giorni. Lo riporta l'agenzia di stampa Interfax, che cita il capo dell'amministrazione civile-militare diYevgeni Balitski. "Come capo dell'amministrazione civile-militare, farò il mio dovere fino allo svolgimento delle", ha affermato Balitski, confermando che sia l'legislativa che quella esecutiva dovranno essere scelte attraverso il processo elettorale e ...

