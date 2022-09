U17, ESORDIO DA 3 PUNTI CON IL VICENZA | L’U19 ROSA VOLA CON PREKAJ (6 GOL) (Di lunedì 26 settembre 2022) PRIMAVERA: riposoUNDER 19 femminile: Venezia-Pordenone 0-6 (PREKAJ 6)UNDER 17: Pordenone-LR VICENZA 2-0 (Chiccaro, Gaspardo)UNDER 17 femminile: il campionato inizia il 16 ottobreUNDER 16: il campionato inizia il 2 ottobreUNDER 15: Pordenone-LR VICENZA 3-4 (Crepaldi, Berti, Furlan)UNDER 14: il campionato inizia il 9 ottobreUNDER 13: il campionato inizia il 16 ottobre UNDER 19 FEMMINILE: Venezia-Pordenone 0-6GOL: pt 2’, 6’, 30’ PREKAJ; st 7’, 9’ 45’ PREKAJ.VENEZIA: Cachia (Trolese), Barzazi, G. Vecchiato (Grossi), Muffato, Codolo , Mattiello, Cadamuro, Squizzato (Ancilotto), Milanese, L. Vecchiato (Fassin), Battain (Tiozzo). All. Prat.PORDENONE: Buccino, Cantarella, Francescutto (Rossetto), Battel, Mio Bertolo, Marchesin, Bragato (Pusiol), Zuccolin, PREKAJ, Menini, Bertolini (Alzetta). ... Leggi su udine20 (Di lunedì 26 settembre 2022) PRIMAVERA: riposoUNDER 19 femminile: Venezia-Pordenone 0-6 (6)UNDER 17: Pordenone-LR2-0 (Chiccaro, Gaspardo)UNDER 17 femminile: il campionato inizia il 16 ottobreUNDER 16: il campionato inizia il 2 ottobreUNDER 15: Pordenone-LR3-4 (Crepaldi, Berti, Furlan)UNDER 14: il campionato inizia il 9 ottobreUNDER 13: il campionato inizia il 16 ottobre UNDER 19 FEMMINILE: Venezia-Pordenone 0-6GOL: pt 2’, 6’, 30’; st 7’, 9’ 45’.VENEZIA: Cachia (Trolese), Barzazi, G. Vecchiato (Grossi), Muffato, Codolo , Mattiello, Cadamuro, Squizzato (Ancilotto), Milanese, L. Vecchiato (Fassin), Battain (Tiozzo). All. Prat.PORDENONE: Buccino, Cantarella, Francescutto (Rossetto), Battel, Mio Bertolo, Marchesin, Bragato (Pusiol), Zuccolin,, Menini, Bertolini (Alzetta). ...

ptvtelenostra : YOUTH: OLTRE ALLA PRIMAVERA VINCE ANCHE L'UNDER 15. ESORDIO CON SCONFITTA PER LA U17 - - VolleyTreviso : ?? Prima gara ufficiale per la serie C di coach Cappelletto sabato 24 settembre con l’esordio in Coppa Veneto! L’avv… - fisritalia : Lunedì alle 14 esordio azzurro ?? contro Andorra ????. ?? Si apre domani a San Sadurnì d’Anoia, in Catalogna, l’Europ… -