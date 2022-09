“Tu lo sai cosa spero io” l’abbraccio tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti (Di lunedì 26 settembre 2022) È un abbraccio tra futuri nonni o un indizio di un amore che non si è mai spento? Questo è l’interrogativo che si pongono i fan di Eros Ramazzotti dopo un video che in poche ore ha fatto il giro del web. Il concerto all’Arena di Verona, impeccabile sotto il profilo artistico, ha tenuto banco anche per due momenti toccanti. Il primo è stato senza dubbio la dedica dell’uomo alla figlia Aurora Ramazzotti che tra qualche mese lo renderà nonno: “Mi fai diventare nonno, lo voglio sul palco a cantare con me, che sia maschio, che sia femmina. L’importante è che stia bene e che venga in un mondo migliore. Grazie Auri, ti amo!”. La notizia che circolava già da un mese, è stata ufficializzata soltanto qualche giorno fa grazie a un divertentissimo video pubblicato su Ig. Le sorprese però non sono finite qui perché da lì a poco, accanto a ... Leggi su diredonna (Di lunedì 26 settembre 2022) È un abbraccio tra futuri nonni o un indizio di un amore che non si è mai spento? Questo è l’interrogativo che si pongono i fan didopo un video che in poche ore ha fatto il giro del web. Il concerto all’Arena di Verona, impeccabile sotto il profilo artistico, ha tenuto banco anche per due momenti toccanti. Il primo è stato senza dubbio la dedica dell’uomo alla figlia Aurorache tra qualche mese lo renderà nonno: “Mi fai diventare nonno, lo voglio sul palco a cantare con me, che sia maschio, che sia femmina. L’importante è che stia bene e che venga in un mondo migliore. Grazie Auri, ti amo!”. La notizia che circolava già da un mese, è stata ufficializzata soltanto qualche giorno fa grazie a un divertentissimo video pubblicato su Ig. Le sorprese però non sono finite qui perché da lì a poco, accanto a ...

