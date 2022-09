Trionfa Giorgia Meloni | futura premier | che doppia i risultati di Lega e Forza Italia insieme

alfonso_unial : Per la stampa estera in Italia alle politiche trionfa l’estrema destra di Giorgia Meloni. Voce di popolo voce di Di… - malva444 : Meloni trionfa? A 'Repubblica' sbroccano: ecco la prima pagina - GazzettinoL : I dati delle elezioni - SimoneGioia96 : RT @Voceunaltrainfo: - Voceunaltrainfo : -

- 'Non deluderemo gli italiani' ha detto la leader del partito che si appresta ad essere la prima donna presidente del Consiglio in ItaliaIl centrodestra 'doppia' il centrosinistra a Stazzema, in provincia di Lucca. Nel piccolo comune toscano, la coalizione, guidata dal partito diMeloni, ha ottenuto alla Camera il 48,89% delle preferenze, mentre il centrosinistra si è fermato al 24,25%. Guardando ai numeri di partiti in particolare, Fratelli d'Italia ha registrato il ...Dalla «notte del riscatto, di lacrime e abbracci» al silenzio del giorno dopo. Giorgia Meloni sceglie l'assenza e un profilo basso, poche ore dopo il trionfo del suo ...Fdi, già in trionfo in Italia, in Abruzzo, roccaforte del partito, è sopra la media nazionale; stesso discorso, e con forbice più ampia, per il Movimento Cinque stelle, meglio dei dati nazionali anche ...