Totti e Ilary Blasi, nuove rivelazioni: “Cosa succedeva di notte” (Di lunedì 26 settembre 2022) Francesco Totti e Ilary Blasi, nuovo capitolo. Stavolta a scriverlo è Alex Nuccetelli, pr romano e grande amico dell’ex numero 10 della Roma. Durante un’intervista al programma radiofonico Turchesando, Alex ha svelato alcuni dettagli molto importanti su quanto accadeva di notte tra l’ex calciatore e la conduttrice televisiva Mediaset. Secondo quanto affermato dal pr, all’inizio della relazione Totti gli avrebbe confidato che quando Ilary rientrava da Milano alla sera gli diceva di aver mal di testa. Con le sue affermazioni, il noto pr romano Alex Nuccetelli sta dunque mettendo in dubbio il feeling tra l’amico Francesco Totti e la sua Ilary fin dai primi mesi di frequentazione. A conferma di ciò, sempre durante l’intervista in radio ha aggiunto ... Leggi su diredonna (Di lunedì 26 settembre 2022) Francesco, nuovo capitolo. Stavolta a scriverlo è Alex Nuccetelli, pr romano e grande amico dell’ex numero 10 della Roma. Durante un’intervista al programma radiofonico Turchesando, Alex ha svelato alcuni dettagli molto importanti su quanto accadeva ditra l’ex calciatore e la conduttrice televisiva Mediaset. Secondo quanto affermato dal pr, all’inizio della relazionegli avrebbe confidato che quandorientrava da Milano alla sera gli diceva di aver mal di testa. Con le sue affermazioni, il noto pr romano Alex Nuccetelli sta dunque mettendo in dubbio il feeling tra l’amico Francescoe la suafin dai primi mesi di frequentazione. A conferma di ciò, sempre durante l’intervista in radio ha aggiunto ...

funaija : Crozza Letta | 'Io e Fratoianni saremmo stati come Totti e Ilary 10 anni... - rep_roma : Alex Nuccetelli, l'amico di Totti parla ancora: 'L'amante di Ilary Blasi è uno ai piani alti di Mediaset' [aggiorna… - maddanena : Crozza Letta | 'Io e Fratoianni saremmo stati come Totti e Ilary 10 anni... - RedaFree_it : ???Parla di nuovo #AlexNuccetelli e le rivelazioni sull’intimità della coppia #Totti-#Ilary sono bollenti. ?? “Fran… - Anamu20316999 : Ma Totti non si era taciuto? dopo l'intervista horror continua a parlare per bocca dell'amico Nuccetelli..Per far p… -