Totti e Ilary Blasi | nuove rivelazioni | “Cosa succedeva di notte”

antogea74 : Ha vinto a mani basse, e vi rode. Lo capisco. Ma dopo la prima pagina a Totti sul caso Ilary, secondo voi questo è… - VentoTagliente : All'estero: «In Italia, la premier più fascista dai tempi di Mussolini». In Italia: «Il nuovo taglio di Giorgia: i… - cronacadiroma : Ilary Nuccetelli, la conduttrice stoppa l'amico di Totti: 'Lo querelo' #Ilary #Nuccetelli - ParliamoDiNews : Chanel, la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, dedica le parole più belle a suo padre: 'Io e te...'… - zazoomblog : Chanel la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti dedica le parole più belle a suo padre: Io e te... - #Chanel… -

... infatti è famoso per essere il personal trainer di diversi vip e sportivi, tra i quali anche l'ex coppia del momento, FrancescoBlasi. Proprio con lui ha rimesso in forma la ...RELAX E RIPARTENZA E così, mentre lei alterna i giochi con la figlia Ginevra, il relax post - voto, l'allenamento con il personal trainer Fabrizio Iacorossi, lo stesso die di, con cui ...Per i tifosi della Roma, il 27 settembre è una data importante in quanto è il compleanno dell'ex capitano. Dopo il divorzio dalla conduttrice Ilary Blasi, Francesco Totti però passerà per la prima vol ...Primo compleanno da separato per Francesco Totti, che oggi festeggia 46 anni. L'ex capitano della Roma, che è al centro del gossip per la sua separazione turbolenta con ...