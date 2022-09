Torino, c’è ottimismo per Pellegri in vista del Napoli (Di lunedì 26 settembre 2022) Il Torino spera di poter contare su Pellegri in vista della partita contro il Napoli dopo l’infortunio patito in Under 21 Pietro Pellegri si sottoporrà oggi a dei nuovi ed ulteriori esami strumentali per capire che tipo di danno si è procurato all’adduttore. La speranza di Juric e del Torino è che gli esami rivelino un affaticamento muscolare ma senza lesione per averlo a disposizione contro il Napoli. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 settembre 2022) Ilspera di poter contare suindella partita contro ildopo l’infortunio patito in Under 21 Pietrosi sottoporrà oggi a dei nuovi ed ulteriori esami strumentali per capire che tipo di danno si è procurato all’adduttore. La speranza di Juric e delè che gli esami rivelino un affaticamento muscolare ma senza lesione per averlo a disposizione contro il. L'articolo proviene da Calcio News 24.

