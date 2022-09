The Empress, la nuova serie tv che schiaccia l’occhio a The Crown (Di lunedì 26 settembre 2022) Life&People.it Un nuovo drama stile “The Crown”? Probabilmente sì. Uscirà il prossimo 29 settembre su Netflix la serie tv “The Empress”, show che racconterà da un’altra prospettiva la storia dell’assassinio della Principessa Sissi D’Austria, morta a Monaco di Baviera il 24 dicembre 1837, con protagonisti Devrim Lingnau e Philip Froissant. Una ricostruzione storica che guarda a “The Crown” Si tratta di una produzione audiovisiva che pone le sue basi nei fatti storici e avvincenti che hanno coinvolto la duchessa Elisabetta di Baviera che, ricordiamo, ha perso due figli e la sorella per un incendio accidentale prima di essere ammazzata da un anarchico italiano. Ma in cosa differirà questa serie tv rispetto alle tante fiction e pellicole cinematografiche già edite? Probabilmente l’impostazione che, ... Leggi su lifeandpeople (Di lunedì 26 settembre 2022) Life&People.it Un nuovo drama stile “The”? Probabilmente sì. Uscirà il prossimo 29 settembre su Netflix latv “The”, show che racconterà da un’altra prospettiva la storia dell’assassinio della Principessa Sissi D’Austria, morta a Monaco di Baviera il 24 dicembre 1837, con protagonisti Devrim Lingnau e Philip Froissant. Una ricostruzione storica che guarda a “The” Si tratta di una produzione audiovisiva che pone le sue basi nei fatti storici e avvincenti che hanno coinvolto la duchessa Elisabetta di Baviera che, ricordiamo, ha perso due figli e la sorella per un incendio accidentale prima di essere ammazzata da un anarchico italiano. Ma in cosa differirà questatv rispetto alle tante fiction e pellicole cinematografiche già edite? Probabilmente l’impostazione che, ...

panthergguk : @helytes Possiamo dire qualche parola anche for THE Empress che ha deciso di atterrare un 3A così - GiornalismoI : Anteprime Netflix: questa settimana il film di Ana de Armas nei panni di Marilyn Monroe, una serie per i fan di ‘Th… - VannaRicci : RT @NucciPollarolo: L’imperatrice Elisabetta di Russia, cavalca a cavalcioni e vestita da uomo. Ma lei era molto strampalata The Empress… - GiornalismoI : Qual è la data e l’ora di uscita di Netflix? Scopri tutte le informazioni riguardanti l’uscita della Stagione 1 di… - nicohishcier : @NetflixBrasil ansiosa pra the empress ?? -