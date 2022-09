Terremoto oggi 26 settembre 2022 Genova: magnitudo ed epicentro (Di lunedì 26 settembre 2022) Una scossa di Terremoto di magnitudo 2.2 è stata registrata oggi, lunedì 26 settembre 2022, a Bargagli, in provincia di Genova, a una profondità di 9 chilometri. Leggi su tpi (Di lunedì 26 settembre 2022) Una scossa didi2.2 è stata registrata, lunedì 26, a Bargagli, in provincia di, a una profondità di 9 chilometri.

Accadde_Oggi : 1997 – Alle ore 11:40:26 un potente terremoto di magnitudo 6.1 sulla Scala... #AccaddeOggi - ArmandoDAndrea3 : @zaiapresidente Oggi sarà da ricordare anche il terremoto del voto alla lega da parte dei veneti. Contadini si Mone No - Franca59580415 : Se sentite tremare la terra stasera non è il terremoto,sono i nostri nonni,i partigiani e tutti quelli che hanno lo… - info_longo : RT @GiorgioDeRose1: Molti non sanno o non ricordano che i primi soccorsi ai nostri concittadini dopo il terribile terremoto del 28 dic 1908… - leone52641 : RT @GiorgioDeRose1: Molti non sanno o non ricordano che i primi soccorsi ai nostri concittadini dopo il terribile terremoto del 28 dic 1908… -