Terremoto nel voto, Meloni a Palazzo Chigi (Di lunedì 26 settembre 2022) Tutto come previsto. La destra post fascista ha vinto, l’area progressista e di sinistra ha perso, l’astensionismo ha battuto tutti i record della storia repubblicana. Le urne non hanno riservato L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 26 settembre 2022) Tutto come previsto. La destra post fascista ha vinto, l’area progressista e di sinistra ha perso, l’astensionismo ha battuto tutti i record della storia repubblicana. Le urne non hanno riservato L'articolo proviene da il manifesto.

Agenzia_Ansa : Messico, forte terremoto di magnitudo 7.4 nel Michoacán. Solo un'ora prima della scossa, ricordando i terremoti del… - rtl1025 : ?? Una scossa di #terremoto, seguita da un'altra di minore intensità, si è verificata in #Emilia poco prima delle 1… - LastQuake : ??#Earthquake (#terremoto) M4.1 occurred 21 km SW of Pavullo nel Frignano (#Italy) 5 min ago (local time 17:47:56).… - Franca59580415 : Se sentite tremare la terra stasera non è il terremoto,sono i nostri nonni,i partigiani e tutti quelli che hanno lo… - mariali94316534 : RT @telecitynews24: ??NUOVA SCOSSA DI TERREMOTO NEL POMERIGGIO A BARGAGLI?? Di magnitudo 2.5?? #terremoto #liguria #cronaca #telecitynews24 h… -