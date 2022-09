Tegola per il Torino, Juric perde una pedina importante (Di lunedì 26 settembre 2022) l'attaccante Pietro Pellegri che probabilmente salterà la trasferta di Napoli L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 26 settembre 2022) l'attaccante Pietro Pellegri che probabilmente salterà la trasferta di Napoli L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

100x100Napoli : L'#Inter perde #Brozovic per almeno 3-4 settimane. - napolista : Inter, Brozovic rischia un mese di stop Altra tegola per Inzaghi. Il croato si è infortunato in Nations League con… - serieAnews_com : ?? #Inter, che tegola per Simone #Inzaghi ?? Preoccupa l'ultim'ora sulle condizioni di #Brozovic, questi i tempi di… - LeBombeDiVlad : ?? #Inter, confermato lo stop per #Brozovic: C'è la lesione muscolare Il comunicato della federcalcio Croata e i… - tuttonapoli : UFFICIALE - Tegola Inter, c'è lesione per Brozovic! Inzaghi lo perde a lungo -