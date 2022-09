Agenzia ANSA

"La, come ha sempre fatto, a Roma parlerà con tutti. Chi ultimamente si è dichiarato a parole a favore dell'autonomia ora lo dimostri anche con i fatti". Lo ha detto il segretario dellaPhilipp Achammer in riferimento alla vittoria di Giorgia Meloni. "La Volkspartei - ha proseguito - è il primo partito in regione Trentino Alto Adige e, per quanto riguarda la Provicia di Bolzano, ...L'ottimo risultato ottenuto da Vita segna la nascita di unsoggetto politico che senz'altro, visti i risultati, si presenter anche alle provinciali del 2023 indebolendo ulteriormente l'che ... Svp, il nuovo governo dimostri di essere per l'autonomia - Politica "La Svp, come ha sempre fatto, a Roma parlerà con tutti. Chi ultimamente si è dichiarato a parole a favore dell'autonomia ora lo dimostri anche con i fatti". Lo ha detto il segretario della Svp Philip ...In controtendenza con il flop nazionale, il partito che ha candidato attivisti «no pass» e «no vax» ha preso il 6% Bolzano, raggiungendo il 20% ad Anterivo ...