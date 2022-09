Superbonus 110%: i soldi delle banche sono finiti, ma c’è anche chi rischia grosso (Di lunedì 26 settembre 2022) Il Superbonus 110% fa ancora parlare di sé: ma non certo per regalare notizie edificanti, ma ahimè per far divampare ancora una volta il fuoco della polemica. Cosa succederà adesso che le banche hanno posto il veto ai nuovi crediti? E’ sempre più caos Superbonus 110%: quello che doveva rappresentare, durante la Pandemia, il grande sostegno alle imprese edilizie, tra concessioni di denaro troppo facili e sprechi di risorse fuori dalla norma, si è trasformato in realtà in un vero pasticcio. Superbonus 110% fonte pixabayIl bonus per le ristrutturazioni edilizie era stato originariamente introdotto a maggio 2020 nell’ambito del ‘Decreto Rilancio’. Fu adottato a seguito della pandemia per sostenere privati e imprese in un settore ... Leggi su chenews (Di lunedì 26 settembre 2022) Ilfa ancora parlare di sé: ma non certo per regalare notizie edificanti, ma ahimè per far divampare ancora una volta il fuoco della polemica. Cosa succederà adesso che lehanno posto il veto ai nuovi crediti? E’ sempre più caos: quello che doveva rappresentare, durante la Pandemia, il grande sostegno alle imprese edilizie, tra concessioni di denaro troppo facili e sprechi di risorse fuori dalla norma, si è trasformato in realtà in un vero pasticcio.fonte pixabayIl bonus per le ristrutturazioni edilizie era stato originariamente introdotto a maggio 2020 nell’ambito del ‘Decreto Rilancio’. Fu adottato a seguito della pandemia per sostenere privati e imprese in un settore ...

