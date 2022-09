Suicidio durante le operazioni di voto per le elezioni in una scuola di Mondragone (Di lunedì 26 settembre 2022) Un Suicidio durante le operazioni di voto in un istituto di Mondragone (Caserta) che era sede elettorale, la scuola media Leonardo Da Vinci-Michelangelo Buonarroti. Il corpo di un giovane è stato recuperato dal cortile, mentre all’interno si svolgevano le votazioni secondo quanto riporta Fanpage.it. Quanto accaduto ha bloccato di fatto anche le votazioni all’interno del seggio dove sono arrivati carabinieri, sanitari del 118 e uomini della Digos.” Oggi è un giorno di profonda tristezza per la nostra comunità per la morte del giovane ragazzo di nazionalità bulgara nel cortile della scuola media Michelangelo Buonarroti. La mia solidarietà e vicinanza profonda ai familiari della vittima. Al cospetto di una morte non ci sono mai le parole giuste, occorre solo far silenzio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) Unlediin un istituto di(Caserta) che era sede elettorale, lamedia Leonardo Da Vinci-Michelangelo Buonarroti. Il corpo di un giovane è stato recuperato dal cortile, mentre all’interno si svolgevano le votazioni secondo quanto riporta Fanpage.it. Quanto accaduto ha bloccato di fatto anche le votazioni all’interno del seggio dove sono arrivati carabinieri, sanitari del 118 e uomini della Digos.” Oggi è un giorno di profonda tristezza per la nostra comunità per la morte del giovane ragazzo di nazionalità bulgara nel cortile dellamedia Michelangelo Buonarroti. La mia solidarietà e vicinanza profonda ai familiari della vittima. Al cospetto di una morte non ci sono mai le parole giuste, occorre solo far silenzio ...

fattoquotidiano : Suicidio durante le operazioni di voto per le elezioni in una scuola di Mondragone - occhio_notizie : ?? Dramma durante le #Elezioni2022, si impicca da una tettoia: il corpo cade all'interno del seggio >>… - Davide2968 : Durante le tante pause di spot vedo quella della de cecco che hanno usato ironicamente un brano di Modugno, l uomo… - fallinxcardigan : proud of me perché sono riuscita a non avere attacchi di panico durante le scene suicidio/sa nonostante ci fossero un sacco di persone - ultimenews24 : (Adnkronos) - Uccide l'anziana madre costretta a letto in casa e poi tenta il suicidio. E' successo a Marnate, in p… -