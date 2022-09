Striscia la Notizia 2022: la nuova edizione del tg satirico su Canale 5 (Di lunedì 26 settembre 2022) . Conduttori, veline, inviati, servizi, puntate, streaming, sigla Riparte Striscia la Notizia, il programma più longevo di Canale 5, giunto all’edizione numero 35. Il tg satirico di Antonio Ricci riapre i battenti questa sera, lunedì 26 settembre 2022, alle ore 20.35. Al debutto dietro al bancone la coppia Alessandro Siani e Luca Argentero. Riconfermata la squadra degli inviati sparsi per l’Italia per smascherare abusi e soprusi. In più ci saranno due nuovissime veline, che sono la mora Cosmary Fasanelli e la bionda Anastasia Ronca. Vediamo insieme tutte le anticipazioni e le novità. Conduttori, novità, veline, inviati Appuntamento da questa sera, 26 settembre 2022, alle ore 20.35 su Canale 5 con Striscia la Notizia, ... Leggi su tpi (Di lunedì 26 settembre 2022) . Conduttori, veline, inviati, servizi, puntate, streaming, sigla Ripartela, il programma più longevo di5, giunto all’numero 35. Il tgdi Antonio Ricci riapre i battenti questa sera, lunedì 26 settembre, alle ore 20.35. Al debutto dietro al bancone la coppia Alessandro Siani e Luca Argentero. Riconfermata la squadra degli inviati sparsi per l’Italia per smascherare abusi e soprusi. In più ci saranno due nuovissime veline, che sono la mora Cosmary Fasanelli e la bionda Anastasia Ronca. Vediamo insieme tutte le anticipazioni e le novità. Conduttori, novità, veline, inviati Appuntamento da questa sera, 26 settembre, alle ore 20.35 su5 conla, ...

hhlerel0w : gerry scotti sfonda il tavolo a striscia la notizia io sfondo la tua troia e faccio più notizia - FaiSempBurdell : @Torrenapoli1 @Azzurraluna410 Gianluca più che zitti si potrebbe dire qualcosa di intelligente, perché se vale sta… - paola_strange : @M_gabanelli Gabanelli ma ci godi a perdere il rispetto che ti eri guadagnata negli anni? Ogni uscita che fai è pi… - AryMinnucci : @AndreaOrlandosp Parole, avete triturato più segretari in questi ultimi 10 anni che veline a striscia la notizia. - RoxiscRosi : Argentero non me lo doveva fare! Condurre “Striscia la Notizia” … intendo -