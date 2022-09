tuttopuntotv : Strictly Come Dancing, un ballerino italiano di Ballando con le stelle nel cast #ballandoconlestelle - BITCHYFit : Vito Coppola debutta a Strictly Come Dancing (e non è l’unico italiano nel cast) - FilippoGuidolin : @SonnySnelling @PIERPARDO spero tu stia seguendo le imprese ballerine di Tony a Strictly Come Dancing ( versione i… - lvvdo : RT @chiadorito: ma cosa stiamo aspettando per portare strictly come dancing in italia???? - dutchzipcode : Ciao Vito...come stai? ?? #Strictly -

Biccy

Vito Coppola e Fleur East hanno debuttato a StriclyDancing danzando sulle note di Jennifer Lopez e conquistando un posto per la seconda puntata. Il bel Coppola però non è l'unico italiano dello ...Si è poi unito al corpo di ballo diDancing. Nel mondo del piccolo schermo, ha ottenuto tantissime soddisfazioni. Infatti ha preso parte nel 2019 al programma Dancing with the stars, ... Vito Coppola debutta a Strictly Come Dancing (e non è l'unico italiano) Strictly Come Dancing viewers are concerned for Hamza Yassin now he's been tasked with taking on Latin for Week 2.Paralympic superstar Ellie Simmonds, from the West Midlands, can count on the support of her boyfriend Matt Dean as she shimmies her way closer to the glitterball trophy.