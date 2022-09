Stasera tutto è possibile, anticipazioni prima puntata: giochi, comici, partecipanti di lunedì 26 settembre (Di lunedì 26 settembre 2022) È pronto a sfidare il GF VIP Stefano De Martino, l’ex ballerino e conduttore che da questa sera tornerà al timone di Stasera tutto è possibile, il comedy show di Rai 2 realizzato in collaborazione con Endemol. Tra giochi, battute, divertimento, le risate sono assicurate. Al fianco di De Martino, ci saranno, in questa ottava edizione, Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Vincenzo De Lucio, che imiterà Milly Carlucci e Sandra Milo. View this post on Instagram A post shared by RaiDue (@instarai2) Il tema della puntata di Stasera tutto è possibile e chi partecipa Il tema del primo appuntamento è ‘Tutti a scuola’ e sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli saliranno: Rocco Siffredi Andrea Pucci Nathalie Guetta Herbert ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 26 settembre 2022) È pronto a sfidare il GF VIP Stefano De Martino, l’ex ballerino e conduttore che da questa sera tornerà al timone di, il comedy show di Rai 2 realizzato in collaborazione con Endemol. Tra, battute, divertimento, le risate sono assicurate. Al fianco di De Martino, ci saranno, in questa ottava edizione, Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Vincenzo De Lucio, che imiterà Milly Carlucci e Sandra Milo. View this post on Instagram A post shared by RaiDue (@instarai2) Il tema delladie chi partecipa Il tema del primo appuntamento è ‘Tutti a scuola’ e sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli saliranno: Rocco Siffredi Andrea Pucci Nathalie Guetta Herbert ...

