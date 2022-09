“Staccate subito”. GF Vip 7, Antonino Spinalbese censurato mentre parla di Santiago De Martino (Di lunedì 26 settembre 2022) GF Vip 7, Antonino Spinalbese fermato dalla censura: e tutti pensano a Belen. A quanto riportava Alessandro Rosica mesi fa infatti pare infatti che Belen non abbia preso bene la notizia della partecipazione di Antonino al GF Vip e sarebbe arrivata addirittura alla diffida nel caso in cui lei o loro figlia venissero nominate. “Se vai, non ti azzardare a parlare di me o di mia figlia o ti denuncio”, avrebbe detto, secondo Rosica, Belen Rodriguez. Una vera e propria guerra con il suo ex compagno e padre della sua secondogenita Luna Marì. E forse diversamente non potrebbe essere visto il modo burrascoso nel quale si sono lasciati. “C’è stato un cambiamento di quello che ciascuno voleva dalla vita, di quelle differenze che prima erano coperte dall’amore. Si sono spostati gli obiettivi di vita e abbiamo preso la decisione ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 26 settembre 2022) GF Vip 7,fermato dalla censura: e tutti pensano a Belen. A quanto riportava Alessandro Rosica mesi fa infatti pare infatti che Belen non abbia preso bene la notizia della partecipazione dial GF Vip e sarebbe arrivata addirittura alla diffida nel caso in cui lei o loro figlia venissero nominate. “Se vai, non ti azzardare are di me o di mia figlia o ti denuncio”, avrebbe detto, secondo Rosica, Belen Rodriguez. Una vera e propria guerra con il suo ex compagno e padre della sua secondogenita Luna Marì. E forse diversamente non potrebbe essere visto il modo burrascoso nel quale si sono lasciati. “C’è stato un cambiamento di quello che ciascuno voleva dalla vita, di quelle differenze che prima erano coperte dall’amore. Si sono spostati gli obiettivi di vita e abbiamo preso la decisione ...

