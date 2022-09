LuigiF97101292 : RT @classcnbc: #UPDATE - Borse europee chiudono contrastate ????+0,6% ????-0,2% ????-0,4% ????+0,07% Piazza Affari maglia rosa del vecchio conti… - LuigiF97101292 : RT @classcnbc: #UPDATE - Borse europee in negativo, resiste Milano ????+0,6% ????-0,1% ????-0,2% ????-0,9% #Spread Btp/Bund in allargamento a 23… - fracchio_2 : RT @classcnbc: #UPDATE - Borse europee chiudono contrastate ????+0,6% ????-0,2% ????-0,4% ????+0,07% Piazza Affari maglia rosa del vecchio conti… - classcnbc : #UPDATE - Borse europee chiudono contrastate ????+0,6% ????-0,2% ????-0,4% ????+0,07% Piazza Affari maglia rosa del vecc… - fisco24_info : Spread Btp-Bund: tocca quota 242, massimi da maggio 2020: Forte nervosismo su tutti i titoli di Stato europei -

A seguito delle passate perdite mark - to - market dovute all'allargamento dello- Bund, i prestatori hanno ribilanciato il portafoglio deiitaliani riducendo la quota detenuta ...Giornata molto nervosa per i titoli di Stato europei, con lotrae Bund tedeschi a 10 anni che verso la chiusura della seduta ha toccato quota 242 punti base, rispetto ai 231 dell'avvio, con un rendimento del prodotto del Tesoro al 4,5%. Il tasso del ...Giornata molto nervosa per i titoli di Stato europei, con lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni che verso la chiusura della seduta ha toccato quota 242 punti base, rispetto ai 231 dell’avvio, co ...(Teleborsa) - "Qualsiasi aumento a breve termine dei rendimenti dei titoli di Stato italiani influenzerebbe gli istituti di credito attraverso tre canali principali - capitale, utili e finanziamento..