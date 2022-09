Spinte a due ragazzine in hotel, Van del Poel multato: può tornare a casa (Di lunedì 26 settembre 2022) Processo anticipato (da martedì a oggi), multa di poco più di 1.000 euro, la possibilità di tornare a casa. In sintesi è andata così a Mathieu Van der Poel, arrestato e poi rilasciato nella notte tra ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 26 settembre 2022) Processo anticipato (da martedì a oggi), multa di poco più di 1.000 euro, la possibilità di. In sintesi è andata così a Mathieu Van der, arrestato e poi rilasciato nella notte tra ...

