Spazio | l’italiana LICIACube nella storia | fotografa la terra da 14 milioni di km di distanza | è record!

LEIA e LUKE, due nomi altisonanti che appartengono al progetto italiano LICIACube. Grazie alla sonda è stato possibile fotografare il nostro pianeta alla distanza record di oltre 14 milioni di km. Si chiama Light Italian CubeSat for Imaging of Asteroids, più comunemente conosciuto come LICIACube, ed è la sonda, tutta italiana, di cui vi vogliamo parlare oggi. L'obiettivo di questo piccolo oggetto fotocamere-dotato è di riprendere ciò che accade a milioni di km di distanza da noi, e di farlo ad una qualità spaventosa. Ad esempio, le fotocamere LEIA e LUKE, nomi dati in onore dei personaggi di Star Wars, serviranno a riprendere il momento dell'impatto tra la ...

