Sparatoria nella scuola di Izhevsk | nella Repubblica dell’Udmurtia | morti e feriti

Agenzia_Ansa : Sono nove le vittime, tra cui cinque bambini, della sparatoria nella scuola di Izhevsk, nella Russia centrale. Ucci… - NotizieVirgilio : ?? Fa fuoco a scuola e uccide bambini e insegnanti prima di suicidarsi Un uomo armato è entrato in una scuola nella… - Marco43041011 : Sparatoria nella repubblica russa dell’Udmurtia. Un giovane ha aperto il fuoco sui bambini: 9 morti. l'aggressore… - CharaCamgirl : RT @CharaCamgirl: Nella città russa di Ust-Ilimsk, nella regione di #Irkutsk, un uomo ha aperto il fuoco contro un ufficio di arruolamento… - Nerofumo1 : RT @CharaCamgirl: Nella città russa di Ust-Ilimsk, nella regione di #Irkutsk, un uomo ha aperto il fuoco contro un ufficio di arruolamento… -

RaiNews

mattina di oggi un uomo ha aperto il fuocoscuola n.88 di Izhevsk, capitale della Buriazia, una repubblica della Federazione Russa con la ... è a conoscenza dellaed ha espresso ...Tredici persone sono rimaste uccise, sette di esse sono bambini, e altre 21 sono rimaste ferite (14 sono scolari) in unascuola n. 88 di Izhevsk. Lo ha riferito l'ufficio stampa del ministero dell'Interno della Repubblica russa dell'Udmurtia, che su Telegram ha precisato che "la polizia ha trovato il ... Sparatoria in una scuola in Russia: almeno 13 i morti, anche bambini Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Milano, 26 set. (askanews) - Nella mattina di oggi un uomo ha aperto il fuoco nella scuola n.88 di Izhevsk, capitale della Buriazia, una ...