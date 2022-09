Sosa: "Scudetto? Non considero il Milan, l'ordine di arrivo sarà Napoli, Juventus, Inter" (Di lunedì 26 settembre 2022) Roberto Sosa, presente negli studi de "Il Bello del Calcio" a Televomero, ha parlato dell'inizio di stagione del Napoli e delle prossime gare che vedranno impegnati gli azzurri di Luciano Spalletti. Queste le sue dichiarazioni: "Il Napoli può vincere lo Scudetto secondo me. -afferma Sosa - Raspadori? In questo momento della stagione deve stare in panchina. Napoli-Torino? Quella di Juric è tra le squadre che hanno segnato meno gol, bisognerà poi vedere che tipo di scelte verranno fatte in funzione della Champions. Martedì c'è una sfida complicata in casa dell'Ajax. Griglia Scudetto? Non considero il Milan, l'ordine di arrivo sarà Napoli, Juventus, ... Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 26 settembre 2022) Roberto, presente negli studi de "Il Bello del Calcio" a Televomero, ha parlato dell'inizio di stagione dele delle prossime gare che vedranno impegnati gli azzurri di Luciano Spalletti. Queste le sue dichiarazioni: "Ilpuò vincere losecondo me. -afferma- Raspadori? In questo momento della stagione deve stare in panchina.-Torino? Quella di Juric è tra le squadre che hanno segnato meno gol, bisognerà poi vedere che tipo di scelte verranno fatte in funzione della Champions. Martedì c'è una sfida complicata in casa dell'Ajax. Griglia? Nonil, l'di, ...

