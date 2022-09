«Sono contenta». L’emozione della mamma di Giorgia e la letterina della piccola Ginevra (Di lunedì 26 settembre 2022) Orgogliosa, ma senza tracotanza. “Sono contenta come qualsiasi madre che gioisce se i figli Sono contenti di quello che fanno”. Così la mamma di Giorgia Meloni, Anna Paratore, intervistata da Repubblica nella sua storica casa della Garbatella. Dove la leader di Fratelli d’Italia è nata e cresciuta. E ha mosso i suoi primi passi, giovanissima, nella militanza politica a destra. Con il Fronte della Gioventù dell’epoca. La mamma di Giorgia: Mia figlia neofascista? Baggianate Sempre presente ma un passo indietro, mamma Anna sorride e respinge le accuse di pericolo neofascista che piovono ogni giorno dalla stampa estera. “Mia figlia neo-fascista? Ma non diciamo baggianate. ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 26 settembre 2022) Orgogliosa, ma senza tracotanza. “come qualsiasi madre che gioisce se i figlicontenti di quello che fanno”. Così ladiMeloni, Anna Paratore, intervistata da Repubblica nella sua storica casaGarbatella. Dove la leader di Fratelli d’Italia è nata e cresciuta. E ha mosso i suoi primi passi, giovanissima, nella militanza politica a destra. Con il FronteGioventù dell’epoca. Ladi: Mia figlia neofascista? Baggianate Sempre presente ma un passo indietro,Anna sorride e respinge le accuse di pericolo neofascista che piovono ogni giorno dalla stampa estera. “Mia figlia neo-fascista? Ma non diciamo baggianate. ...

agavesyrupp : @ciciulenaa Nono io sono contenta che non ci stia provando! Siamo fidanzati entrambi ma lui aveva comportamenti 'am… - SecolodItalia1 : «Sono contenta». L’emozione della mamma di Giorgia e la letterina della piccola Ginevra - itsmepolaa : sono contenta perché mi aspettavo di trovarlo molto più in basso e non avrei mai detto che avrebbe superato jace e… - DanaIsm00961970 : RT @lanzarini_mara: #HandeErçel @HandeErcel Sono contenta di vederti così felice!! ?? - AuroraFantin : @pierociriotto Intanto sono contenta per te, le tue parole mi hanno convinta a iniziare ma non so se troverò la tua costanza. -