Somministrazione dei farmaci salvavita e di farmaci indispensabili. Breve guida (Di lunedì 26 settembre 2022) “La Somministrazione dei farmaci deve avvenire sulla base di specifiche autorizzazioni (medico e famiglia) e non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l’esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell’adulto” (art. 2 delle Linee guida). Con la nota MIUR protocollo n. 2312/Dip/Segr. del 25.11.2005 il Ministero dell’Istruzione ha ricordato le modalità L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 26 settembre 2022) “Ladeideve avvenire sulla base di specifiche autorizzazioni (medico e famiglia) e non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l’esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell’adulto” (art. 2 delle Linee). Con la nota MIUR protocollo n. 2312/Dip/Segr. del 25.11.2005 il Ministero dell’Istruzione ha ricordato le modalità L'articolo .

saratripodi2 : RT @Adriano72197026: IL 'GRUPPO MEDICI PER LA VERITÀ - ITALIA' Dr.ssa Floriana Santori (medico): 'Dichiarazione internazionale contro la so… - alessandro_972 : RT @Adriano72197026: IL 'GRUPPO MEDICI PER LA VERITÀ - ITALIA' Dr.ssa Floriana Santori (medico): 'Dichiarazione internazionale contro la so… - Bluerose6898 : RT @Adriano72197026: IL 'GRUPPO MEDICI PER LA VERITÀ - ITALIA' Dr.ssa Floriana Santori (medico): 'Dichiarazione internazionale contro la so… - SuperStufo : RT @Adriano72197026: IL 'GRUPPO MEDICI PER LA VERITÀ - ITALIA' Dr.ssa Floriana Santori (medico): 'Dichiarazione internazionale contro la so… - Brigante1959 : RT @Adriano72197026: IL 'GRUPPO MEDICI PER LA VERITÀ - ITALIA' Dr.ssa Floriana Santori (medico): 'Dichiarazione internazionale contro la so… -