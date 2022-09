LiKytai8 : Smentiti i gufi: la Borsa di Milano prima in Europa - -

ilGiornale.it

"Saluti dall'Italia che cresce". Cartolina perfida spedita aiin servizio permanente, quelli che mai deflettono dal refrain sul nostro Paese fannullone, spendaccione, incapace e indebitato. Quelli che l'Italia "è sull'orlo del baratro", quelli che l'Italia "...- La realtà, come spesso accaduto, si è incaricata di smentire idel governo e le infezioni sono calate del 75%. Dopodomani perciò vivremo la surreale situazione di persone che ... Smentiti i gufi: la Borsa di Milano prima in Europa Piazza Affari guadagna e la Borsa di Milano smentisce chi temeva sfaceli con la vittoria del centrodestra: è la migliore in Europa nella giornata odierna ...