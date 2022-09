Skoda | la sostenibilità passa per impianti fotovoltaici e riciclo di materiali e batterie

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 settembre 2022) I veicoli elettrici, l’ampliamento delle gamme elettrificate non possono, da sole, essere la panacea all’inquinamento ambientale, è abbastanza chiaro: e fare, nell’industria automobilistica, significa occuparsi di ogni aspetto della vita di un veicolo, non solo di quando e come andrà su strada. Lavorare a essere sostenibili significa, quindi, rivedere dalla base tutti i paradigmi di produzione, saper compensare la propria impronta sull’ambiente con azioni di riequilibrio e studiare una fine del veicolo, in tutte le sue parti, il meno impattante possibile. Parla di questo la strategia per il 2030 di, e lo fa partendo dal modo in cui poter essere neutrali climaticamente nella mobilità, nell’uso diper la produzione, nell’uso delle energie necessarie alla produzione, nella destinazione secondaria delle ...