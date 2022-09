Silvia Persico è il nuovo acquisto della UAE (Di lunedì 26 settembre 2022) La notizia era nell’aria da tempo e ora è infine giunta anche l’ufficialità: Silvia Persico dal mese di gennaio correrà con la UAE Team ADQ. Salto nel World Tour dunque anche per la bergamasca, che è reduce dall’ottima medaglia di bronzo nella prova in linea femminile élite dei Mondiali di ciclismo di Wollongong. LEGGI ANCHE: Trek Segafredo, arriva Ilaria Sanguineti dalla Valcar TS La classe ’97 ha firmato un contratto di durata triennale con la sua nuova formazione. Per lei è il primo trasferimento in carriera, avendo fatto parte della formazione italiana della Valcar Travel & Service fin da ragazzina. Per lei un’annata grandiosa fin qui, come dimostrano la vittoria ai campionati italiani e il bronzo mondiale di ciclocross a inizio anno e le due top 10 in classifica generale al Giro d’Italia e al Tour de ... Leggi su blogciclismo (Di lunedì 26 settembre 2022) La notizia era nell’aria da tempo e ora è infine giunta anche l’ufficialità:dal mese di gennaio correrà con la UAE Team ADQ. Salto nel World Tour dunque anche per la bergamasca, che è reduce dall’ottima medaglia di bronzo nella prova in linea femminile élite dei Mondiali di ciclismo di Wollongong. LEGGI ANCHE: Trek Segafredo, arriva Ilaria Sanguineti dalla Valcar TS La classe ’97 ha firmato un contratto di durata triennale con la sua nuova formazione. Per lei è il primo trasferimento in carriera, avendo fatto parteformazione italianaValcar Travel & Service fin da ragazzina. Per lei un’annata grandiosa fin qui, come dimostrano la vittoria ai campionati italiani e il bronzo mondiale di ciclocross a inizio anno e le due top 10 in classifica generale al Giro d’Italia e al Tour de ...

