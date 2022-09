Sicilia, altra valanga-centrodestra: sinistra spappolata, ecco i primi dati (Di lunedì 26 settembre 2022) Il centrosinistra fa una brutta fine anche in Sicilia. Secondo i primi dati degli exit poll che arrivano dalle regionali Siciliane, il centrodestra potrebbe portare a casa la vittoria anche sull'Isola. Renato Schifani (centrodestra) sarebbe avanti nella corsa alla presidenza della Regione Siciliana. Secondo gli exit poll forniti dal Consorzio Opinio Italia per Rai, l'ex presidente del Senato avrebbe raggiunto una percentuale compresa tra il 37 e il 41 per cento e sarebbe seguito dall'ex sindaco di Messina Cateno De Luca (Sud chiama Nord), accreditato di una percentuale tra il 24 e il 28 per cento. Terza piazza per Caterina Chinnici, sostenuta da Pd e Centopassi: per lei un risultato compreso tra il 15,5 e il 19,5 per cento. Gli exit poll ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) Il centrofa una brutta fine anche in. Secondo idegli exit poll che arrivano dalle regionaline, ilpotrebbe portare a casa la vittoria anche sull'Isola. Renato Schifani () sarebbe avanti nella corsa alla presidenza della Regionena. Secondo gli exit poll forniti dal Consorzio Opinio Italia per Rai, l'ex presidente del Senato avrebbe raggiunto una percentuale compresa tra il 37 e il 41 per cento e sarebbe seguito dall'ex sindaco di Messina Cateno De Luca (Sud chiama Nord), accreditato di una percentuale tra il 24 e il 28 per cento. Terza piazza per Caterina Chinnici, sostenuta da Pd e Centopassi: per lei un risultato compreso tra il 15,5 e il 19,5 per cento. Gli exit poll ...

Maignangioia : @tcarapezza PS. Poi sicuramente tu ricorderai altra Sicilia, ci mancherebbe e giustamente direi - palermo24h : Eventi Palermo – La Sicilia in altra veste, la mostra di Marisa Battaglia a Palazzo Drago Airoldi di Santacolomba - MicheleMassa20 : Quale altra regione del Sud insieme alla Sicilia ha votato con grande maggioranza per la destra? Si proprio loro, q… - Erofjodena : @Doreltwttt @levitwelve2 Hai tergiversato, ma che roba è parlate un’altra lingua in Sicilia? - gladian : @DoraEbasta Aggiungo che trovo assurdo che uno dal Trentino o dalla Valle d'Aosta debba scendere in Puglia o in Sic… -