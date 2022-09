“Siamo tutti antifascisti” | i tedeschi del St Pauli prendono posizione dopo la vittoria di Fratelli d’Italia

(Di lunedì 26 settembre 2022) Anche il mondo del calcio reagisce alladi, che con oltre il 26% si è attestato come primo partito in Italia. ““: lo ha scritto dentro al proprio logo il St., la seconda squadra di Amburgo, che gioca nella Serie B tedesca. È il primo club ad aver presoil trionfo di Giorgia Meloni. Basta! #fcsp ##italien pic.twitter.com/g2sKhmwXOy — FC St.(@fcst) September 26, 2022 La squadra è nata nel 1910 e non è la prima volta che prendesu temi politici. Nel 1980 fu il primo club a vietare l’ingresso sugli spalti alla tifoseria ...

alma_dufour : siamo tutti antifascisti - Melanie_Vogel_ : Siamo tutti antifascisti. E noi rimarremo. ?????????? - ManonAubryFr : La vittoria della destra neo fascista in ???? è una terribile notizia. Coraggio e solidarietà a tutti quelli che resi… - _aint_none : @fattoquotidiano Siamo tutti antifascisti. Anche noi di FdI. - AlePol65_2 : RT @MiriamBaldinel2: Siamo tutti diamanti °°°° Ricoperti di polvere #goodnight ???? -

la Repubblica

impazienti di lavorare con qualsiasi governo esca dalle elezioni italiane per avanzare i ...DEI RISULTATI - LA RIPARTIZIONE DEI SEGGI - LO SPECIALE DI SKY TG24 SULLE ELEZIONI -...La cosa più importante, la priorità, è che io e i giocatorisulla stessa lunghezza d'onda. In momenti così bisogna mantenere l'empatia verso gli altri". Rispetto ai protagonisti di una ... La resistenza del St.Pauli: "Siamo tutti antifascisti" Napoli. Sconfitta bruciante. Luigi Di Maio perde la sua battaglia nel collegio (vastissimo) di Napoli Fuorigrotta. Il ministro degli Esteri uscente è fuori dal Parlamento, stando agli scrutini della n ...Il silenzio pre-elettorale stabilito dalla legge, consente ai votanti un'adeguata pausa di riflessione. Una giornata per pensare, senza distrazioni, a come esercitare il sacro diritto al voto senza ru ...