Si svuotano i magazzini e mancano le materie prime per gli accessoristi della nautica (Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) – Al Salone Nautico di Genova ha incontrato la stampa il vicepresidente di Confindustria e presidente del settore per l'associazione Alessandro Gianneschi. Ha affrontato subito il problema dell'approvigionamento di materie prime che comincia ad essere problematico soprattutto per quanto proviene dall' Estremo Oriente. "Avevamo fatto uno studio un anno fa e l'aumento dei ritardi nella consegna era allora ancora gestibile" ha detto Alessandro Gianneschi. "Da un paio di settimane ad un mese, un aumento dei prezzi dal 3 al 5%, il 10% in alcuni casi particolari. Molte aziende avevano cominciato ad accumulare più materiale in magazzino. Dopo sei mesi, a febbraio-marzo questi dati erano raddoppiati ed i ritardi delle consegne erano di almeno uno, due mesi e, per l'industria nautica, sono iniziati i disagi". "L'aumento dei ...

