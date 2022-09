Si svuotano i magazzini e mancano le materie prime per gli accessoristi della nautica (Di lunedì 26 settembre 2022) Al Salone Nautico di Genova ha incontrato la stampa il vicepresidente di Confindustria e presidente del settore per l'associazione Alessandro Gianneschi. Ha affrontato subito il problema dell'... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 26 settembre 2022) Al Salone Nautico di Genova ha incontrato la stampa il vicepresidente di Confindustria e presidente del settore per l'associazione Alessandro Gianneschi. Ha affrontato subito il problema dell'...

telodogratis : Si svuotano i magazzini e mancano le materie prime per gli accessoristi della nautica - News24_it : Si svuotano i magazzini e mancano le materie prime per gli accessoristi della nautica - italiaserait : Si svuotano i magazzini e mancano le materie prime per gli accessoristi della nautica - fisco24_info : Si svuotano i magazzini e mancano le materie prime per gli accessoristi della nautica: (Adnkronos) - Almeno due mes… -