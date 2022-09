Serracchiani ammette la disfatta del Pd: "Ha vinto la destra. Faremo opposizione" (Di lunedì 26 settembre 2022) Riconosciamo la vittoria della destra . Siamo prima forza d’opposizione. È un giorno triste. Quando l’orologio segna 1:17 il Pd rilascia la prima dichiarazione post voto. Lo fa Debora Serracchiani, capogruppo alla Camera. Il tono è dolente. Sembra che le stiano sgorgando le lacrime. Si trattiene. Dice che il Pd ha una grande responsabilità . È la prima forza d’opposizione. Il Pd si aggrappa alla resistenza. Resisterà in Parlamento. Serracchiani registra il cattivo risultato della Lega che “deve essere valutato". È come se lo sciancato commenti gli acciacchi dell’orbo. Alla fine della breve dichiarazione il lamento contro la legge elettorale: “La destra è maggioranza in Parlamento ma non nel paese”. Nel Pd non hanno mai pensato di farcela. Il vento era contro. Ma nessuno avrebbe ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 26 settembre 2022) Riconosciamo la vittoria della. Siamo prima forza d’. È un giorno triste. Quando l’orologio segna 1:17 il Pd rilascia la prima dichiarazione post voto. Lo fa Debora, capogruppo alla Camera. Il tono è dolente. Sembra che le stiano sgorgando le lacrime. Si trattiene. Dice che il Pd ha una grande responsabilità . È la prima forza d’. Il Pd si aggrappa alla resistenza. Resisterà in Parlamento.registra il cattivo risultato della Lega che “deve essere valutato". È come se lo sciancato commenti gli acciacchi dell’orbo. Alla fine della breve dichiarazione il lamento contro la legge elettorale: “Laè maggioranza in Parlamento ma non nel paese”. Nel Pd non hanno mai pensato di farcela. Il vento era contro. Ma nessuno avrebbe ...

