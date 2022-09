Serie C, tifoso deceduto durante il match Catanzaro-Messina: la famiglia presenta un esposto (Di lunedì 26 settembre 2022) Nello scorso weekend una tragedia ha scosso la Serie C quando, durante il match tra Catanzaro e Messina, un tifoso 52enne è venuto a mancare. Con una nota stampa, il club calabrese ha così spiegato l’accaduto: “L’US Catanzaro 1929 si stringe al dolore della famiglia del tifoso giallorosso che ha avvertito prima un malore mentre assisteva alla partita dalla Curva “Capraro” e poi, trasportato all’ospedale “Pugliese”, è deceduto. A seguito di questo triste evento, la società ha deciso di non mandare alcun tesserato per commentare la vittoria sul Messina”. Intanto, secondo quanto riporta il portale lanuovacalabria.com, domani sarà effettuata l’autopsia sul corpo del 52enne per capire le cause del decesso ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 settembre 2022) Nello scorso weekend una tragedia ha scosso laC quando,iltra, un52enne è venuto a mancare. Con una nota stampa, il club calabrese ha così spiegato l’accaduto: “L’US1929 si stringe al dolore delladelgiallorosso che ha avvertito prima un malore mentre assisteva alla partita dalla Curva “Capraro” e poi, trasportato all’ospedale “Pugliese”, è. A seguito di questo triste evento, la società ha deciso di non mandare alcun tesserato per commentare la vittoria sul”. Intanto, secondo quanto riporta il portale lanuovacalabria.com, domani sarà effettuata l’autopsia sul corpo del 52enne per capire le cause del decesso ...

