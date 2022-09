Serie A: la Juventus subisce le perdite più grandi della sua storia: 254,3 milioni di euro di deficit (Di lunedì 26 settembre 2022) 2022-09-24 12:18:43 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla Serie A appena arrivata in redazione: lLa situazione della Juventus di Torino non è solo limite in ambito sportivo, ma è anche critica in termini economici. Il club piemontese non è riuscito a vincere un titolo la scorsa stagione ed è stato eliminato molto prima del previsto in Champions League. Un fallimento sportivo che, unito alle devastazioni economiche subite durante la pandemia, ha causato il club bianconero ha registrato le maggiori perdite economiche della sua storia. L’entità proprietaria della famiglia Agnelli avrebbe accumulato perdite per 254,3 milioni di euro secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, subendo così la più dura ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 26 settembre 2022) 2022-09-24 12:18:43 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sullaA appena arrivata in redazione: lLa situazionedi Torino non è solo limite in ambito sportivo, ma è anche critica in termini economici. Il club piemontese non è riuscito a vincere un titolo la scorsa stagione ed è stato eliminato molto prima del previsto in Champions League. Un fallimento sportivo che, unito alle devastazioni economiche subite durante la pandemia, ha causato il club bianconero ha registrato le maggiorieconomichesua. L’entità proprietariafamiglia Agnelli avrebbe accumulatoper 254,3disecondo la ‘Gazzetta dello Sport’, subendo così la più dura ...

