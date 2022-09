SERENA WILLIAMS FA 41 | TANTI AUGURI ALLA REGINA DEL TENNIS

Leggi su sportnews.snai

(Di lunedì 26 settembre 2022) Si è ritirata soltanto lo scorso 3 settembre,soglia dei 41 anni. Un traguardo chetaglia oggi, riconosciuta come una delle più grandi se non la più grandeta di sempre del circuito femminile. Leggere il palmarés è il modo migliore per capire quanto il personaggio abbia caratterizzato un’era: 7 Australian Open, 3 Roland Garros, 7 Wimbledon, 6 Australian Open. Questo soltanto parlando dei tornei del Grande Slam (23 in tutto, 1 in meno della primatista Margaret Smith Court) conquistati in singolare. Contando anche le resprove del circuito si arriva a quota 73. In tutti i quattro tornei dello Slam vanta almeno due vittorie (Roland Garros e Us Open) anche in doppio, a cui vanno aggiunte le quattro conseguite in Australia e le sei a Wimbledon. Un totale di 16 affermazioni, ...