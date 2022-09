Senato, nel collegio salernitano vince Antonio Iannone (Di lunedì 26 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “Grazie agli oltre 150 mila Salernitani che mi hanno rieletto Senatore della Repubblica. Antonio va a dormire”. Con queste parole Antonio Iannone di Fratelli d’Italia ha festeggiato il risultato elettorale che lo conferma in Parlamento, al Senato grazie alla vittoria nel collegio uninominale unico. Iannone vince con il 41,63% ; alle sue spalle Anna Petrone del partito democratico ferma al 24,78%. Seguono Il Senatore uscente Francesco Castiello del M5S, il parlamentare uscente Gigi Casciello, che ha seguito Mara Carfagba lasciando Forza Italia e spostandosi nel terzo polo e Lorenzo Forte, il leader della battaglia contro le Fonderie Pisano. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 26 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “Grazie agli oltre 150 mila Salernitani che mi hanno rielettore della Repubblica.va a dormire”. Con queste paroledi Fratelli d’Italia ha festeggiato il risultato elettorale che lo conferma in Parlamento, algrazie alla vittoria neluninominale unico.con il 41,63% ; alle sue spalle Anna Petrone del partito democratico ferma al 24,78%. Seguono Ilre uscente Francesco Castiello del M5S, il parlamentare uscente Gigi Casciello, che ha seguito Mara Carfagba lasciando Forza Italia e spostandosi nel terzo polo e Lorenzo Forte, il leader della battaglia contro le Fonderie Pisano. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

