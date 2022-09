Senato, centrodestra al 44,4%. Centrosinistra al 26,1%. Lotito eletto a Campobasso (Di lunedì 26 settembre 2022) Senato, questi i dati aggiornati. In base ai dati del Viminale, quando sono state scrutinate 57.679 sezioni su 60.399, è in testa la coalizione di centrodestra con il 44,43% mentre quella di Centrosinistra è al 26,18%. Il Movimento 5 Stelle è al 15,24% e il terzo polo al 7,68%. Italexit è all’1,88%, Unione Popolare all’1,33%. Claudio Lotito è stato eletto Senatore in Molise. Il presidente della Lazio ha vinto la sfida nel collegio uninominale dove era candidato per il centrodestra. Lotito ha atteso i risultati nell’albergo di Campobasso che nell’ultimo mese è stata la sua residenza molisana. Poi nel, cuore della notte, ha commentato la vittoria. “Io in questa campagna elettorale ho messo cuore, passione e sentimenti ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 26 settembre 2022), questi i dati aggiornati. In base ai dati del Viminale, quando sono state scrutinate 57.679 sezioni su 60.399, è in testa la coalizione dicon il 44,43% mentre quella diè al 26,18%. Il Movimento 5 Stelle è al 15,24% e il terzo polo al 7,68%. Italexit è all’1,88%, Unione Popolare all’1,33%. Claudioè statore in Molise. Il presidente della Lazio ha vinto la sfida nel collegio uninominale dove era candidato per ilha atteso i risultati nell’albergo diche nell’ultimo mese è stata la sua residenza molisana. Poi nel, cuore della notte, ha commentato la vittoria. “Io in questa campagnarale ho messo cuore, passione e sentimenti ...

