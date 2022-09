Seggi – Il Viminale comunica che il centrodestra potrà contare su 235 deputati e 112 senatori

Leggi su italiasera

(Di lunedì 26 settembre 2022) Pochi minuti fa ilha diffuso i dati ufficiali relativi aidella Camera e del Senato. Ecco come sono divisi iche siederanno nella Camera Dunque, alspettano ben 235mentre, al centrosinistra, 80. A seguire, il M5s guadagna 51, e Azione-Italia Viva ne21. Uno sarà per la lista ‘De Luca sindaco d’Italia’, e 3 andranno a Svp. Palazzo Madama, idello schieramento vincente Per quel che riguarda invece il Senato, qui ilè riuscito a conquistare 112 i, contro i 39 che vanno invece al centrosinistra. Il M5ssu 28, 9 andranno ad Azione-Italia Viva ...