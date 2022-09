Seconda proiezione Swg Camera: centrodestra al 43,6%, Fratelli d'Italia al 25,9% (Di lunedì 26 settembre 2022) - Il Pd viaggia sotto al 20% (al 19,30%), la Lega all'8,8% ben lontana dal 15,6% del Movimento 5 Stelle, +Europa in bilico per raggiungere la soglia del al 3% Leggi su tg.la7 (Di lunedì 26 settembre 2022) - Il Pd viaggia sotto al 20% (al 19,30%), la Lega all'8,8% ben lontana dal 15,6% del Movimento 5 Stelle, +Europa in bilico per raggiungere la soglia del al 3%

RaiNews : La seconda proiezione delle coalizioni per il Senato #ElezioniPolitiche2022 - TgLa7 : Seconda proiezione Senato (copertura 19%) @swg_research #maratonamentana #ElezioniPolitiche2022 - RaiNews : La seconda proiezione delle liste per il Senato #ElezioniPolitiche2022 - Nerys__ : Seconda ed ultima proiezione di stima distribuzione seggi della Camera @swg_research per #maratonamentana @TgLa7… - Nerys__ : Seconda proiezione Camera, copertura 65%, di @swg_research per #maratonamentana Coalizione CSX @TgLa7… -